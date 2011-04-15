Глава Роснефти и губернатор Хабаровского края провели рабочую встречу

Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин в рамках поездки на Дальний Восток провёл рабочую встречу с Губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



И.Сечин и В.Шпорт рассмотрели вопросы взаимодействия при реализации проектов Роснефти в Хабаровском крае и подписали дополнительное соглашение, в рамках которого планируется осуществить мероприятия, направленные на развитие импортозамещения, использование новой техники и технологий, разработанных на предприятиях Хабаровского края для повышения производственной эффективности компании.



Реализация соглашения позволит увеличить объёмы продукции, созданной на предприятиях Хабаровского края для нефтяной отрасли, повысить их научно-технический и конструкторский потенциал. Документ также предусматривает расширение возможностей по участию предприятий региона в закупочных процедурах Роснефти.



По словам И.Сечина, "в настоящее время в тендерах задействовано 41 предприятие края, но в ближайшие годы их количество может существенно вырасти".



Глава Роснефти отметил, что на территории Хабаровского края работает Комсомольский НПЗ, на котором реализуется масштабная программа по модернизации перерабатывающих мощностей. На заводе выпускается топливо стандарта "Евро-5", которое, в первую очередь, предназначается для потребителей Хабаровского края. Также продуктообеспечением региона занимается другое крупное предприятие "Роснефти" - "Востокнефтепродукт" с численностью работников более 3.5 тыс. человек.



Роснефть - ключевой участник розничного рынка Дальнего Востока. Планируется, что к 2020 году её доля возрастет до 40%.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период 2016 года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.



"AK&M" от 15.03.2018