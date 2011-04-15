"ХАВЕН" планирует купить 30% компании "Мать и дитя Юго-Запад"

В ФАС поступило на рассмотрение ходатайство о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделки по приобретению ООО "ХАВЕН" 30% долей в уставном капитале ООО "Мать и дитя Юго-Запад". Об этом говорится в материалах службы.



В рамках рассмотрения указанного ходатайства заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки, иного действия.



Срок рассмотрения ходатайства составляет тридцать дней с даты получения настоящего ходатайства.



Группа компаний "Мать и дитя" - один из лидеров российского рынка частных медицинских услуг в области женского здоровья. Сегодня Компания объединяет 33 медицинских учреждения, в том числе четыре стационара и 29-ть амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Костроме, Владимире, Новосибирске, Рязани, Костроме, Новокузнецке, Красноярске, Омске, Барнауле и Тюмени. Кроме того, три франчайзинговые клиники расположены в Киеве. Начиная с 12 октября 2012 года акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером MDMG в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР).



Чистая прибыль ГК "Мать и дитя" по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 24% до 1.225 млрд руб. с 987 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14% до 6.618 млрд руб. с 5.814 млрд руб., валовая прибыль - на 12% до 2.478 млрд руб. с 2.222 млрд руб., показатель EBITDA - на 14% до 1.888 млрд руб. с 1.657 млрд руб.





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