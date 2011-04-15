ESET обнаружила "похитителей биткоинов" на сайте Download.com

Специалисты ESET обнаружили три зараженных приложения в каталоге программного обеспечения Download.com, одном из наиболее популярных сайтов в мире (163-е место в рейтинге Alexa). Вредоносный код, распространяющийся вместе с легитимными программами, предназначен для кражи биткоинов. Об этом говорится в сообщении ESET.



Вредоносная программа "срабатывает", когда пользователь копирует и вставляет адрес своего биткоин-кошелька, чтобы перевести туда средства. Малварь перехватывает в буфере обмена адрес кошелька пользователя и заменяет собственным - жестко закодированным адресом биткоин-кошелька атакующих.



Если пользователь не заметит подмену, его средства будут переведены на счет злоумышленников. На сегодняшний день атакующие собрали 8.8 биткоина - больше 4 млн руб. по курсу на 15 марта.



Эксперты ESET обнаружили на Download.com три троянизированных приложения, содержащих вредоносный код для кражи биткоинов: Win32 Disk Imager - утилита для создания копий USB-флэшек и SD-карт, размещалась на CNET с 2 мая 2016 года, была загружена 311 раз в течение последней недели и больше 4500 раз в общей сложности; Code::Blocks - популярная кроссплатформенная среда разработки (Integrated Development Environment) на базе открытого исходного кода, ее используют многие C/C++ разработчики; MinGW-w64 - компилятор, программный порт GNU Compiler Collection для Microsoft Windows.



По мнению специалистов ESET, вредоносный код в этих приложениях - работа одного и того же автора. Зараженные приложения удалены с Download.com после предупреждения ESET.



Антивирусные продукты ESET детектируют вредоносный код в составе легитимных приложений. Эффективная мера защиты от подмены содержимого буфера обмена - двойная проверка адреса кошелька при совершении транзакции.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.





"AK&M" от 15.03.2018