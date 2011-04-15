Операции по банковским картам в 2017 году выросли более чем на треть

За 2017 год совершено 24 млрд операций по платёжным картам на 63.4 трлн руб., свидетельствуют данные Банка России.



"Статистика прошлого года демонстрирует усиление тренда, который мы наблюдаем на протяжении последнего времени: количество и объём операций по снятию наличных с карт снижается. Одновременно растут транзакции по оплате товаров и услуг, в том числе совершаемые по картам "Мир", по которым почти 65% операций приходится именно на платежи. Это свидетельствует о том, что банковские карты становятся все более востребованным платёжным инструментом и прочно входят в повседневное использование гражданами нашей страны", - отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.



При этом карты всё чаще используются именно для оплаты небольших покупок, о чем говорит снижение среднего чека до 902 руб. в 2017 году с 949 руб. годом ранее.



Всего на конец 2017 года в России выпущено 271 млн платёжных карт против 254.7 млн годом ранее.





"AK&M" от 15.03.2018