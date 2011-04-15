ВТБ в 2017 году предоставил 55 млрд руб. льготных кредитов малому и среднему бизнесу

Банк ВТБ за 2017 год в рамках реализации действующих программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса заключил кредитных соглашений на общую сумму более 75 млрд руб., из них в отчётном году уже было выдано порядка 55 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Предприятия агропромышленного комплекса в 2017 году получили в рамках данной программы льготное финансирование с предельной процентной ставкой 5% годовых в размере более 32 млрд руб., а общее количество кредитных соглашений составило 450.



Более 7 млрд руб. было направлено банком на поддержку предприятий по запущенной в середине 2017 года совместной с Минэкономразвития программе льготного финансирования - "Программе 674". С момента запуска ВТБ заключил по ней 94 кредитных соглашения на общую сумму более 10 млрд руб. Программа является дополнительным механизмом к "Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства" Корпорации МСП и ориентирована преимущественно на реализацию инвестиционных проектов. Льготная ставка была установлена не выше 9.6% для субъектов среднего предпринимательства и 10.6% для субъектов малого предпринимательства.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.





"AK&M" от 15.03.2018