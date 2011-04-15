"Газпром нефть" увеличила годовой объём добычи нефти на арктическом шельфе на 18%

"Газпром нефть" в 2017 году добыла на Приразломном месторождении 2.6 млн т нефти сорта ARCO (первая в России нефть арктического шельфа), выполнив план по наращиванию добычи на 18% по сравнению с предыдущим годом. Накопленная добыча по состоянию на конец 2017 года составила 5.9 млн т. Всего на Приразломном месторождении планируется добыть более 70 млн т арктической нефти. Об этом говорится в сообщении компании "Газпром нефть шельф" (дочка "Газпром нефть").



"Развитие проекта "Приразломное" обеспечивается, прежде всего, за счёт планового повышения операционной эффективности и развития инфраструктуры. Так, в 2017 году знаковым событием стало увеличение фонда скважин на 1 нагнетательную и 4 добывающие скважины при одновременном соблюдении всех требований промышленной и экологической безопасности проекта", - сказал Андрей Патрушев, заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти".



В настоящее время на Приразломном месторождении введены в эксплуатацию 13 скважин: 8 добывающих, 4 нагнетательных и 1 поглощающая. Запланированный объём добычи на платформе "Приразломная" в 2018 году - около 3.6 млн т нефти.



Всего в рамках проекта "Приразломное" планируется строительство 32 скважин, что обеспечит после 2020 года пиковую годовую добычу около 5 млн т нефти.



В настоящее время "Приразломное" является единственным проектом на российском арктическом шельфе, где ведется промышленная добыча нефти. Промышленная разработка месторождения начата в декабре 2013 года. Новый сорт нефти ARCO впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 года. К настоящему моменту на "Приразломной" добыто уже более 6 млн т нефти. Недропользователем проекта является "Газпром нефть шельф", дочерняя компания "Газпром нефти".



Приразломное нефтяное месторождение открыто в 1989 году и располагается в Печорском море в 60 км от берега. Извлекаемые запасы нефти превышают 70 млн т. Для его разработки создана морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) "Приразломная". Она рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях, отвечает самым современным требованиям безопасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки.



Все скважины, эксплуатируемые на месторождении, находятся внутри платформы - ее основание одновременно является буфером между скважиной и открытым морем. Глубина моря в районе месторождения - 20 м. Кроме того, установленное на скважинах оборудование позволяет предотвратить возможность неконтролируемого выброса нефти или газа. Система хранения нефти на платформе предусматривает "мокрый" способ размещения сырья в резервуарах, что исключает попадание в емкости кислорода и образование взрывоопасной среды.



Отгрузочная линия по перекачке нефти на танкер оборудована системой аварийной остановки, которая срабатывает мгновенно. Рядом с платформой несут постоянное аварийное дежурство специализированные ледокольные суда, оборудованные новейшими комплексами нефтесборного оборудования.



"Приразломная" работает в соответствии с принципом "нулевого сброса": использованный буровой раствор, шлам и другие технологические отходы закачиваются в специальную поглощающую скважину.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году по МСФО выросла на 82.5% до 200 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2.4% и составила 1.696 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд руб. в 2016 году, на 12.7% к 2015 году. Объём добычи углеводородов увеличился на 8.2% до 86.2 млн т н.э. по итогам 2016 года, рост – 8.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла более чем в два раза до 107.996 млрд руб. Выручка снизилась на 6% до 906.018 млрд руб. с 967.66 млрд руб. годом ранее.



"AK&M" от 15.03.2018