Менеджмент Интер РАО продал 1.1427% акций общества на 4.141 млрд руб.

ООО "Интер РАО Инвест" объявило результаты реализации 1.1427% акций ПАО "Интер РАО", полученных менеджментом общества в результате реализации опционной программы. Об этом говорится в сообщении Интер РАО.



Реализация ценных бумаг осуществлялась в рамках организованного процесса с участием "Интер РАО Инвеста" в качестве продавца.



В результате сделки будет продано 1.19 млрд обыкновенных акций Интер РАО по цене 3.48 руб. за каждую на общую сумму 4.141 млрд руб.



Продажа акций будет осуществлена институциональным инвесторам за пределами США в соответствии с положением Закона США о ценных бумагах 1933 года и квалифицированным институциональным инвесторам из США в соответствии с Правилом 144A Закона США о ценных бумагах.



В результате сделки ожидается, что доля акций Интер РАО, находящихся в свободном обращении, увеличится до 30.05%.



ООО "Интер РАО Инвест" (ИНН 7701796023) - компания, подконтрольная ПАО "Интер РАО".



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 32.715 ГВт, тепловая - 25.632 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая. Основными акционерами компании являются: АО "Интер РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО) - 19.98% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 18.57%, ОАО "Роснефтегаз" - 27.63%, Внешэкономбанк - 0.037%, группа "РусГидро" - 4.92% (на 22 февраля 2017 года).



Чистая прибыль группы "Интер РАО" за 2017 год по МСФО снизилась на 11.2% до 54.448 млрд руб. с 61.312 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.63% до 917.049 млрд руб. с 868.182 млрд руб., операционная прибыль сократилась на 27.36% до 56.12 млрд руб. с 77.26 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.2% до 64.982 млрд руб. с 68.548 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 0.8% до 95.5 млрд руб. с 96.3 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Интер РАО" за 2017 год по РСБУ сократилась в 6.22 раза до 15.669 млрд руб. с 97.475 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 5.11% до 40.975 млрд руб. с 43.18 млрд руб., убыток от продаж составил 682.967 млн руб. против прибыли в 2.628 млрд руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения уменьшилась в 7.37 раза до 13.372 млрд руб. с 98.589 млрд руб.



"AK&M" от 15.03.2018