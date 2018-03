Началась реконструкция ГРС-52

В Ульяновской области 13 марта 2018 года началась реконструкция газораспределительной станции (ГРС)-52 "Крестово Городище". Её цель - увеличение производительности станции для снабжения газом новых потребителей, в первую очередь предприятий промышленной зоны "Заволжье" и Портовой особой экономической зоны. Ввести обновленную станцию в эксплуатацию планируется до конца текущего года. Об этом говорится в сообщении компании "Газпром трансгаз Самара" (дочка Газпрома).



ГРС-52 была построена в 1977 году, имела один выходной газопровод и пропускную способность 30 тыс. кубометров газа в час. После реконструкции производительность станции возрастёт до 125 тыс. куб. м/час, а выходных газопроводов будет два. Один продолжит питать уже существующих потребителей, второй предназначен для обеспечения топливом будущих резидентов двух экономических зон, а также предприятий Чердаклинского и Старомайнского районов.



Начало работ было отмечено символической сваркой первого стыка строящегося газопровода - отвода. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимир Субботин.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.



"AK&M" от 15.03.2018