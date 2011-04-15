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15/03/2018
17:00

Газпромбанк открыл аэропорту "Кольцово" кредитную линию на 2.9 млрд руб.

ПАО "Аэропорт Кольцово" и АО "Газпромбанк" 13 марта заключили договор об открытии кредитной линии. Об этом говорится в сообщении аэропорта.

Согласно договору банк обязуется предоставить аэропорту "Кольцово" денежные средства в размере 2.9 млрд руб. на срок до 29 декабря 2023 года.

Международный аэропорт "Кольцово" (ИНН 6608000446) - один из ведущих аэропортов России, входит в холдинг "Аэропорты Регионов". Стратегическим инвестором реконструкции аэропорта является ГК "Ренова". "Кольцово" сотрудничает более чем с 50 российскими и зарубежными авиакомпаниями, которые напрямую связывают Екатеринбург более чем со 100 городами Европы, Азии, Северной Африки.

Аэропорт "Кольцово" в 2017 году обслужил 5.404 млн пассажиров, что на 26% выше аналогичного показателя 2016 года.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Аэропорт Кольцово" за 9 месяцев 2017 года по РСБУ выросла на 80.7% до 1.615 млрд руб. с 893.591 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 28.96% до 4.298 млрд руб. с 3.333 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.07 раза до 2.095 млрд руб. с 1.01 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 79.91% до 2.04 млрд руб. с 1.134 млрд руб.



"AK&M" от 15.03.2018
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