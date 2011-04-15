В ЮАР стартовали продажи автотехники КАМАЗа

В ЮАР стартовали продажи автотехники производства ПАО "КАМАЗ". Как сообщает пресс-служба компании, об этом было объявлено в рамках крупнейшей международной выставки строительной, горной и дорожной техники Bauma Conexpo Africa-2018, которая проходит в эти дни в Йоханнесбурге.



КАМАЗ впервые участвует в Bauma Conexpo Africa, на которую традиционно собираются представители около 100 стран. Российский автогигант присутствует здесь вместе со своим официальным дистрибьютором в Африке - компанией Bell Equipment.



Потенциальным потребителям предлагаются праворульные самосвалы с двигателем мощностью 400 л.с., а также 15-тонный самосвал с двигателем 285 л.с. Все эти автомобили укомплектованы самосвальными кузовами производства "НЕФАЗа" (дочерней компании КАМАЗа). Также посетителям представлен легендарный спортивный грузовик команды "КАМАЗ-мастер".



В ЮАР очень популярны самосвальные вариации, поскольку здесь много разных видов полезных ископаемых. КАМАЗ выводит на рынки Африки, в первую очередь, самосвалы с правым рулём. В ближайшее время в регионе начнет функционировать склад грузовиков и запчастей КАМАЗа.



Помимо этого, автогигант совместно с Bell Equipment готов предложить потребителям расширенную до двух лет гарантию на самосвалы и полный сервисный пакет.



Фактически для КАМАЗа это событие означает выход на крупные и перспективные рынки африканского континента. В планах компании на будущее - дальнейшее расширение географии присутствия. Так, техника КАМАЗа будет представлена у официальных дилеров компании Bell в 12-ти африканских странах, включая Ботсвану, Намибию, Свазиленд, Зимбабве, Замбию, Маврикий и Мадагаскар.



Всего течение 2018 года в ЮАР будет отгружено не менее 100 полнокомплектных грузовиков КАМАЗ, а с 2019 года компания планирует экспортировать не менее 300 грузовиков в год. При этом возможна корректировка объёмов поставок в сторону увеличения, отмечается в сообщении.



В группу компаний ПАО "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КАМАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Подразделения компании в 2017 году выпустили 39.525 тыс. машкомплектов, что на 12% превысило аналогичный показатель прошлого года.



Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Выручка группы "КАМАЗ" по МСФО за 10 месяцев 2017 года выросла на 26% до 117.9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Чистая прибыль превысила 3.5 млрд руб. против убытка в 860 млн руб. годом ранее. Инвестиции в производство составили более 11.2 млрд руб. (+59%).



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.51 раза до 3.017 млрд руб. с 1.203 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 21.25% до 145.217 млрд руб. со 119.768 млрд руб., прибыль от продаж - в 4.06 раза до 6.758 млрд руб. с 1.664 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.59 раза до 3.928 млрд руб. с 1.519 млрд руб.



"AK&M" от 15.03.2018