Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 марта 2018 года



ПЕНСИИ РАСТЕРЯЛИСЬ НА ПЕРЕХОДЕ

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ СМЕНА ФОНДОВ ЛИШИЛА ГРАЖДАН МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ



Граждане могли потерять 55 млрд руб. при смене управляющих пенсионными накоплениями в 2017 году. Только "молчуны", решившие перейти из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), лишились 34 млрд руб., поскольку могли сделать это с сохранением доходов не ранее 2020 года. Потери граждан при досрочном переходе из одного НПФ в другой предварительно оцениваются в сопоставимую сумму. Причина - непонимание принципов перевода, сформулированных слишком сложно для обывателя. И по итогам 2018 года потери могут оказаться еще больше.





ДАННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ГОТОВЯТ К ПЕРЕРАБОТКЕ

УЧАСТНИКИ РЫНКА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖИЛИ КОНЦЕПЦИЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ



Крупнейшие телекоммуникационные компании подготовили проект концепции законодательного регулирования отрасли связи в России на ближайшие годы - Инфокоммуникационного кодекса. Концепция среди прочего предлагает узаконить и упростить сбор больших пользовательских данных и торговлю ими: вместо обсуждавшегося введения госмонополии в этой сфере участники рынка настаивают на принципах саморегулирования. Кроме того, компании предлагают закрепить в России принцип сетевого нейтралитета, но готовы сделать исключение для трафика торрентов, который могут позволить замедлять.





ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС ПОЕДЕТ В ПЛАЦКАРТЕ

МИНТРАНС ПРЕДЛАГАЕТ ПРИВАТИЗАЦИЮ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ



Минтранс разработал проект целевой модели рынка (ЦМР) дальнего следования, согласно которому после 2021 года до 10% сектора могут занять частные перевозчики. Им на конкурсах планируется предлагать лоты, включающие как доходные, так и убыточные маршруты. Для этого уже сейчас правительство должно начать работу над методикой формирования лотов. Но в ОАО РЖД считают, что над ЦМР еще нужно поработать, чтобы ее принципы не входили в конфликт с организацией грузового движения.





ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПРИНОСИТ ДЕНЬГИ И УНОСИТ РАВЕНСТВО

ДОХОДЫ ОТ ОБЩЕГО РЫНКА РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ НЕРАВНОМЕРНО ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ





Глобализация способствует углублению неравенства, хотя и приводит к росту доходов населения. При этом последний эффект заметнее выражен в развивающихся странах, сравнительно недавно ставших частью глобального рынка, а первый - в развитых, давно в него интегрированных, говорится в рабочем докладе МВФ "Распределение доходов от глобализации". Сгладить этот процесс может социальная и фискальная политика властей, направленная на перераспределение дополнительных доходов внутри страны, но возможности такого выравнивания ограничены.





ПРОГРАММА ИЗ ПОСЛАНИЯ

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИШЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ



По словам источника "Ъ", в администрации президента (АП) завершается работа по конкретизации той части послания Владимира Путина Федеральному собранию, которая касается вопросов социально-экономического развития РФ. Собеседник "Ъ" в АП говорит, что по итогам могут быть подписаны новые майские указы либо поручения президента по конкретным пунктам послания. В штабе кандидата Путина "Ъ" сказали, что в послании уже изложена "программа развития страны".





МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД ПРИЖИЛСЯ В СУДАХ

ДОЛЖНИКИ ВСЕ ЧАЩЕ ПОЛУЧАЮТ КОМПЕНСАЦИИ С КОЛЛЕКТОРОВ



Со вступлением в силу закона о взыскании долгов физлиц должники получили основания требовать с взыскателей компенсацию не только при причинении материального ущерба, но и морального вреда. Однако активно пользоваться такой возможностью должники стали лишь недавно, разобравшись в тонкостях закона. При этом суды нередко встают на их сторону, даже если регулятор взыскателей не нашел нарушений в их действиях.





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"AK&M" от 16.03.2018