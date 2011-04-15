Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/03/2018
10:26

Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 марта 2018 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 марта 2018 года

ПЕНСИИ РАСТЕРЯЛИСЬ НА ПЕРЕХОДЕ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ СМЕНА ФОНДОВ ЛИШИЛА ГРАЖДАН МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Граждане могли потерять 55 млрд руб. при смене управляющих пенсионными накоплениями в 2017 году. Только "молчуны", решившие перейти из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), лишились 34 млрд руб., поскольку могли сделать это с сохранением доходов не ранее 2020 года. Потери граждан при досрочном переходе из одного НПФ в другой предварительно оцениваются в сопоставимую сумму. Причина - непонимание принципов перевода, сформулированных слишком сложно для обывателя. И по итогам 2018 года потери могут оказаться еще больше.


ДАННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ГОТОВЯТ К ПЕРЕРАБОТКЕ
УЧАСТНИКИ РЫНКА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖИЛИ КОНЦЕПЦИЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ

Крупнейшие телекоммуникационные компании подготовили проект концепции законодательного регулирования отрасли связи в России на ближайшие годы - Инфокоммуникационного кодекса. Концепция среди прочего предлагает узаконить и упростить сбор больших пользовательских данных и торговлю ими: вместо обсуждавшегося введения госмонополии в этой сфере участники рынка настаивают на принципах саморегулирования. Кроме того, компании предлагают закрепить в России принцип сетевого нейтралитета, но готовы сделать исключение для трафика торрентов, который могут позволить замедлять.


ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС ПОЕДЕТ В ПЛАЦКАРТЕ
МИНТРАНС ПРЕДЛАГАЕТ ПРИВАТИЗАЦИЮ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

Минтранс разработал проект целевой модели рынка (ЦМР) дальнего следования, согласно которому после 2021 года до 10% сектора могут занять частные перевозчики. Им на конкурсах планируется предлагать лоты, включающие как доходные, так и убыточные маршруты. Для этого уже сейчас правительство должно начать работу над методикой формирования лотов. Но в ОАО РЖД считают, что над ЦМР еще нужно поработать, чтобы ее принципы не входили в конфликт с организацией грузового движения.


ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПРИНОСИТ ДЕНЬГИ И УНОСИТ РАВЕНСТВО
ДОХОДЫ ОТ ОБЩЕГО РЫНКА РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ НЕРАВНОМЕРНО ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ


Глобализация способствует углублению неравенства, хотя и приводит к росту доходов населения. При этом последний эффект заметнее выражен в развивающихся странах, сравнительно недавно ставших частью глобального рынка, а первый - в развитых, давно в него интегрированных, говорится в рабочем докладе МВФ "Распределение доходов от глобализации". Сгладить этот процесс может социальная и фискальная политика властей, направленная на перераспределение дополнительных доходов внутри страны, но возможности такого выравнивания ограничены.


ПРОГРАММА ИЗ ПОСЛАНИЯ
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИШЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

По словам источника "Ъ", в администрации президента (АП) завершается работа по конкретизации той части послания Владимира Путина Федеральному собранию, которая касается вопросов социально-экономического развития РФ. Собеседник "Ъ" в АП говорит, что по итогам могут быть подписаны новые майские указы либо поручения президента по конкретным пунктам послания. В штабе кандидата Путина "Ъ" сказали, что в послании уже изложена "программа развития страны".


МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД ПРИЖИЛСЯ В СУДАХ
ДОЛЖНИКИ ВСЕ ЧАЩЕ ПОЛУЧАЮТ КОМПЕНСАЦИИ С КОЛЛЕКТОРОВ

Со вступлением в силу закона о взыскании долгов физлиц должники получили основания требовать с взыскателей компенсацию не только при причинении материального ущерба, но и морального вреда. Однако активно пользоваться такой возможностью должники стали лишь недавно, разобравшись в тонкостях закона. При этом суды нередко встают на их сторону, даже если регулятор взыскателей не нашел нарушений в их действиях.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 16.03.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100