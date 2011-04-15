Дайджест газеты "Ведомости" от 16 марта 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 16 марта 2018 года.





КРЫМСКИЕ МИЛЛИАРДЫ



16 марта исполнится четыре года, как Крым стал российским. Власти инвестируют в регион сотни миллиардов рублей, но частный бизнес сюда пока не торопится.



Ровно четыре года назад, 16 марта 2014 г., в Крыму состоялся референдум о вхождении полуострова в состав России. Спустя два дня был подписан договор о присоединении Крыма. Полуостров достался не в лучшем состоянии. Мало того что почти за четверть века после распада СССР инфраструктура полуострова сильно обветшала, а доходы жителей были ниже среднероссийских, Украина устроила блокаду полуострова, перекрыв подачу с материка электричества, газа и воды.



Полуострову срочно требовались инвестиции, причем не только государственные, но и частные. Как только не пытались заманить инвесторов.





НОВЫЙ ФЛОТ ВЭБА



"ВЭБ-лизинг" с этого года начнет получать 42 самолета Boeing 737 MAX и Airbus 320 neo. Суда заказывались под несуществующую уже "Трансаэро", и "ВЭБ-лизинг" пока не может их пристроить.



Для последующей поставки "Трансаэро" "ВЭБ-лизинг" несколько лет назад заключил твердые контракты на покупку 22 самолетов Boeing 737 MAX и 20 Airbus 320 neo. Но сейчас не может найти клиентов для этих самолетов. Об этом "Ведомостям" рассказали источники. Эти заказы "ВЭБ-лизинг" делал до падения в 2014 г. цен на нефть, когда авиационная отрасль в России еще росла. "Трансаэро" разорилась и прекратила полеты в октябре 2015 г.Согласно контракту "ВЭБ-лизинг" получит первые два B737 MAX в конце 2018 г., переносов сроков поставок не планируется.





ПРОИЗВОДИТЕЛИ СОРМ ОПЕРЕДИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО



Как будет исполняться закон Яровой, еще не определено, но производители систем оперативно-розыскных мероприятий уже предлагают свои решения.



Постановление правительства, где будут прописаны этапы и сроки вступления в силу закона Ирины Яровой, обязывающего операторов связи хранить записи разговоров и электронную переписку, все еще готовится. Рассматривается вариант, что в части голосовых услуг правоприменение закона начнется с 1 июля, а в части хранения данных - с 1 октября, говорил в конце февраля министр связи Николай Никифоров. Но некоторые производители систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) уже подготовили технические решения для исполнения закона. "Мегафон" тестирует в Нижнем Новгороде комплекс сбора, хранения и обработки данных компании "Цитадель", разработанный на базе аппаратного решения другой компании - "Национальные технологии", сообщил представитель оператора. Эти производители не чужды друг другу.





ОПЦИОН НА 2,7 МЛРД РУБ.



Менеджеры "Интер РАО" заработали 2,7 млрд руб. на продаже акций, полученных по опционной программе.



Менеджеры "Интер РАО" продали 1,14% ее акций на Московской бирже за 4,15 млрд руб., сообщила компания. Эти бумаги они получили по опционной программе. Сколько человек участвовало в сделке, "Интер РАО" не раскрыла.



У "Интер РАО" было три опционные программы. Последнюю совет директоров утвердил в феврале 2016 г. Тогда примерно 50 человек получили возможность купить 2% от уставного капитала компании по фиксированной цене. Цену компания не раскрывала. Аналитики "Ренессанс капитала" тогда писали, что цена покупки для менеджеров будет средней за шесть месяцев до момента утверждения опционной программы - 1,25 руб. за акцию. В программе приняли участие все члены правления и ряд ключевых менеджеров, говорил представитель "Интер РАО". Исходя из стоимости продажи сегодня прибыль, которую зафиксировали менеджеры, должна была составить около 2,7 млрд руб.





ПЛАТИТ КАК МОЖЕТ



С трудностями в проведении платежей столкнулся банк из первой сотни - "ОФК банк", 25% которого принадлежит Николаю Егорову, однокурснику Владимира Путина.



"ОФК банк", 81-й по размеру активов по итогам 2017 г. в рэнкинге "Интерфакс-ЦЭА", испытывает трудности с проведением платежей. Есть проблемы с переводом средств клиентов на счета других банков, заявления на перевод принимаются, однако деньги зачисляются не сразу, сообщил корреспонденту "Ведомостей" оператор колл-центра московского отделения банка: "Платежи уходят по мере возможности". Как скоро проблема решится, оператор сказать не смог.





"МЕГАФОН" БЕЗ ДИВИДЕНДОВ



Ради вложений в новые сервисы и закон Яровой "Мегафон" впервые в своей публичной истории не выплатит годовые дивиденды. Это тут же отразилось на котировках.



Совет директоров "Мегафона" рекомендовал не платить дивиденды в 2018 г., сообщил оператор. В частности, не будут выплачены дивиденды за 2017 г. Для инвесторов это стало неожиданностью, следует из аналитического отчета "Велес капитала". К 19.00 мск GDR "Мегафона" на Лондонской фондовой бирже (LSE) подешевели на 8,4% до $9,4.



В течение всей своей публичной истории (первичное размещение акций "Мегафона" на LSE состоялось в 2012 г.) "Мегафон" регулярно платил годовые дивиденды. В конце 2017 г. он отказался от выплаты промежуточных дивидендов, но об отказе от выплаты дивидендов за весь год речь не шла.





КАК ОТЫГРАТЬ У БАНКА ЧАСТЬ КАРТОЧНОГО ДОЛГА



Банковские карты с кэшбэк множатся, а их условия становятся оригинальнее. Выбрать карту и не разочароваться стало сложнее.



Год от года количество и разнообразие программ лояльности для держателей банковских карт растет. Но неизменно наибольшим спросом со стороны клиентов пользуются карты с функцией кэшбэк, когда какой-то процент от потраченной с карты суммы банк возвращает на карточный счет живыми деньгами, либо баллами, которые конвертируются в рубли и тратятся где угодно.



Согласно исследованию, проведенному по заказу Visa в 2017 году, 38% держателей карт назвали кэшбэк наиболее привлекательным и значимым бонусом при оформлении карты. Получая назад на карту часть потраченных средств, клиенты охотнее тратят деньги именно с этой карты, утверждают банкиры.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 16.03.2018