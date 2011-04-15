Газпром разместил еврооблигации 46-го выпуска общим объёмом 750 млн евро

ПАО "Газпром" 14 марта 2018 года разместило еврооблигации 46-го выпуска общим объёмом 750 млн евро. Об этом говорится в сообщении компании.



Срок обращения облигаций — восемь лет, до 21 марта 2026 года.

Ставка купона составляет 2.5%. Ценные бумаги выпущены Gaz Capital (дочерняя финансовая структура "Газпрома").



Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, J.P. Morgan, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, Газпромбанк и "ВТБ Капитал".



Привлекаемые средства будут использованы для общих корпоративных целей.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.





"AK&M" от 16.03.2018