Чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО за 2017 год увеличилась на 31.2% до 18 млрд руб.

Чистая прибыль ДОМ.РФ (ранее АИЖК) за 2017 год по МСФО увеличилась на 31.2% до 18 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Портфель ипотечных активов за 2017 года вырос на 45% до 394.5 млрд руб. Портфель арендной недвижимости за 2017 года вырос на 97.7% до 26.7 млрд руб.



"В 2017 году мы не только показали лучшие финансовые результаты за всю 20-летнюю историю ДОМ.РФ, но и успешно запустили программу рефинансирования ипотечных кредитов с использованием однотраншевых ипотечных ценных бумаг. Объем сделок за год в рамках программы превысил 100 млрд рублей, обеспечив рост ипотечных активов агентства на 40%", – отметил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.



А.Плутник также заявил, что ДОМ.РФ в течение ближайшего года совместно с Правительством и ЦБ РФ намерены разработать дополнительные меры, направленные на формирование ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг с поручительством единого института развития с привлечением средств граждан, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций. "В перспективе это станет основой для формирования двухуровневой модели рынка и обеспечит дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам – по нашим прогнозам, в перспективе двух лет они достигнут 7%", - сказал он.



ДОМ.РФ создано в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе компании создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности ДОМ.РФ: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.













"AK&M" от 16.03.2018