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16/03/2018
11:48

Газпром выставил на продажу 99% акций своей дочки "Центргаз"

Газпром выставил на открытые торги 99% акций своей дочки "Центргаз". Об этом говорится в сообщении компании.

Всего на продажу выставлено 807067 обыкновенных акций Центргаза с начальной ценой реализации 4.505 млрд руб.

Заявки на участие в торгах принимаются с 12 апреля по 16 апреля. Дата проведения торгов - 16 апреля.

АО "Центргаз" (Тула, входит в ПАО "Газпром") является многопрофильным инвестиционно — строительным холдингом. Включает подрядные организации, выполняющие широкий спектр работ, производства по выпуску строительных материалов, конструкций и изделий, коммерческие службы. По состоянию на 31 декабря 2017 года АО"Центргаз" владел более чем 10% уставного следующих компаний: ЗАО "Центргазстрой", ЗАО "Центргазтрубопроводстрой", АО "Центргазпромстрой", АО "Центргазмеханизация" ЗАО "ПМК-1 -Центргаз".

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток "Центргаза" в 2017 году составил 369.4 млн руб. против 25.9 млн руб. прибыли за 2016 год. Выручка компании за год снизилась на 3.8% до 22.618 млрд руб. с 23.515 млн руб.

Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.

Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.

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