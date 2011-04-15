Близится к завершению текущая неделя, но на отечественных площадках все еще царят негативные настроения. Рынок продолжает "мусолить" тему Великобритании. Россия обещает принять ответные меры, о чем вчера заявил российский МИД. Эти меры сейчас находятся в стадии проработки и будут приняты в ближайшее время. Но и Англия поспешила заявить, что ответит на них. Замкнутый круг. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Анастасии Игнатенко.



По итогам вчерашнего дня индексы MICEXINDEXCF и RTSI просели еще на 0.12% и 0.31% соответственно.



"Вы скажите, что это немного, но пока весь рынок только раскачивается, готовясь к погружению, бывшие лидеры роста акции Сбербанка, без труда переметнулись в лагерь продавцов", - подчеркивает аналитик.



Обыкновенные и привилегированные бумаги Сбербанка лишь за две последних сессии похудели более чем на 7% и 6.6% соответственно. Вчерашний день подал нам главный сигнал - котировки вышли за пределы длительных трендов на повышение.





"AK&M" от 16.03.2018