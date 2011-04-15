Газпром и Кабардино-Балкария обсудили актуальные вопросы сотрудничества

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков обсудили актуальные вопросы и перспективы сотрудничества. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



В частности, речь шла о дальнейшем развитии рынка газомоторного топлива в регионе. Отмечено, что в настоящее время в Кабардино-Балкарии работают две автомобильные газонаполнительные станции Газпрома — в городах Нальчике и Прохладном. Средняя загрузка этих АГНКС составляет 75%. Компания изучает возможность расширения газозаправочной сети.



На встрече было отмечено, что уровень газификации республики является одним из самых высоких в России — 96.2% (в среднем по РФ — 68.1%). В том числе в городах — 97.3% (71.4%), в сельской местности — 94.4% (58.7%).



Между Газпромом и правительством Кабардино-Балкарской Республики действуют соглашения о сотрудничестве и расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 16.03.2018