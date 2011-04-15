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16/03/2018
10:57

Рубль не выдержал натиска Запада

После утренних попыток вернуться к росту рубль резко развернулся и понес внушительные потери, отправив доллар к 1-месячным минимумам под влиянием эскалации напряженности между Россией и Западом. Коснувшись отметки 57.44 руб., доллар/рубль финишировал вблизи максимума, прибавив по итогам сессии 0.6%, говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекс" Игоря Ковалева.

События вокруг "дела Скрипаля" продолжают стремительно разворачиваться и не в лучшем для Москвы ключе. Накануне к Британии присоединились США, которые расширили антироссийские санкции, включив в свой черный список, в том числе некоторые спецслужбы страны. При этом Германия, Франция и Америка выпустили совместное заявление, поддержав позицию Лондона. Такого натиска со стороны Запада рубль не выдержал и ускорил снижение - доллар впервые с 13 февраля закрылся выше уровня 57 руб., который будет ключевым для пары в краткосрочной перспективе.

Очевидно, что на данной стадии конфликт и "обмен любезностями" между Москвой и Лондоном не закончится, тем более что к Британии пришло "подкрепление". Напряженность в связи с последними событиями будет снижать интерес иностранных инвесторов к отечественным активам, включая рубль. Причем спрос на ОФЗ уже падает - на этой неделе Минфин разместил бумаги на 40 млрд руб., и спрос оказался всего вдвое выше предложения.

В краткосрочной перспективе рубль может предпринять попытки локального восстановления после агрессивных распродаж. Но во второй половине дня - с приходом на площадки американских игроков - не исключена новая волна выхода из длинных позиций, что сулит доллару дальнейшее продвижение над уровнем 57 руб. Также тенденция к фиксации прибыли перед наступлением выходных будет актуальной как никогда, учитывая риски со стороны Запада и предстоящие президентские выборы в России, хотя во втором случае никаких сюрпризов не ожидается.


"AK&M" от 16.03.2018
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