Интеррос закрыл сделку по покупке 2.1% Норникеля у Crispian

Группа "Интеррос" Владимира Потанина 15 марта закрыла сделку по приобретению 2.1% акций Норникеля у компании Crispian, входящей в группу Millhouse Романа Абрамовича. Об этом говорится в сообщении Интерроса.



Пакет в 2.1% по цене оферты Crispian ($234 за акцию) оценивается в $780 млн.



На сегодняшний день доля участия Интерроса в Норникеле составляет 32.9%.



Напомним, что 8 марта компания UC Rusal Олега Дерипаски, Whiteleave Владимира Потанина и Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова договорились о продаже компанией Crispian 4% акций Норникеля пропорционально долям крупнейших акционеров.



РУСАЛ, который по соглашению сторон выкупит у Crispian около 1.9% акций Норникеля, пока о закрытии этой сделки не сообщал.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по МСФО за 2017 год упала на 16% до $2.123 млрд с $2.531 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 11% до $9.146 млрд с $8.259 млрд, валовая прибыль - на 10.4% до $4.546 млрд с $4.118 млрд. Прибыль до налогообложения составила $2.844 млрд против $3.276 млрд годом ранее. Консолидированный показатель EBITDA составил $3.995 млрд против $3.899 млрд годом ранее (+2.5%).



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