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16/03/2018
13:14

АЛРОСА на аукционе в Гонконге реализовала продукции на $13.5 млн

АЛРОСА подвела итоги аукционов по продаже алмазов и бриллиантов, которые были организованы в рамках выставки Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show, проводившейся в Гонконге в период с 27 февраля по 3 марта 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Единая сбытовая организация (ЕСО) АЛРОСА реализовала 112 алмазов специальных размеров (более 10.8 карата) общим весом 1787 карат. Суммарная выручка от продаж составила $13.5 млн.

"Гонконгский аукцион, в котором приняли участие 50 компаний, показал, что спрос на алмазы этой размерной категории остаётся стабильным. Торги завершились с хорошими результатами, наши ожидания оправдались", - прокомментировал итоги аукциона заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоёмов.

Филиал "Бриллианты АЛРОСА", гранильное подразделение АЛРОСА, на аукционе в Гонконге реализовал 67 бриллиантов общей массой 205.56 карата на сумму $2.8 млн. Реализованный ассортимент включал 48 бриллиантов стандартного цветового ряда и 19 камней фантазийных цветов.

"Мы положительно оцениваем результаты аукциона. Особенной популярностью на прошедших торгах пользовались крупные бриллианты стандартного цветового ряда, также в рамках аукциона мы продали все бриллианты фантазийных цветов", - рассказал директор филиала "Бриллианты АЛРОСА " Павел Винихин.

Филиал "ЕСО АЛРОСА" осуществляет сортировку, оценку, предпродажную подготовку и реализацию алмазов, добытых на предприятиях АЛРОСА.

Филиал "Бриллианты АЛРОСА" обрабатывает крупноразмерное алмазное сырьё массой более 1.8 карата, в том числе алмазы особо крупных размеров и уникальных цветовых характеристик. Основная часть продукции реализуется оптовыми партиями на ежемесячных торговых сессиях, как на экспорт, так и покупателям внутреннего рынка РФ.

АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению со 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.

"AK&M" от 16.03.2018
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