Кабмин одобрил законопроект, ужесточающий наказание для авиадебоширов

Правительство РФ одобрило проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления административной ответственности за совершение противоправных деяний на воздушном транспорте". Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна, а также за ряд других противоправных деяний, совершаемых на воздушном транспорте.



Предусматривается также ввести административную ответственность за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования.





"AK&M" от 16.03.2018