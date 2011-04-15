Норникель завершает урегулирование спора с правительством Ботсваны

Учитывая публичные заявления представителей правительства Ботсваны, группа "Норильский никель" подтверждает намерение урегулировать спор на взаимовыгодных условиях и ожидает их подтверждения со стороны правительства Ботсваны. Об этом говорится в сообщении компании.



Переговоры с правительством Ботсваны и ликвидатором BCL находятся в финальной стадии, однако формализующие договорённости документы пока не подписаны и расчёты по сделке не проведены. Группа выражает уверенность, что переговоры завершатся в ближайшее время, и у Норникеля не останется проблем с правительством Ботсваны.



Норникель в 2017 году инициировал судебное разбирательство против правительства Ботсваны с целью взыскать $271 млн (плюс убытки и прочие расходы) в связи с неисполнением государственной компанией BCL её обязательств по приобретению 50% доли в руднике Nkomati в Южной Африке, и $6.4 млн в связи с продажей рудника Tati в Ботсване.



Условия переговоров носят конфиденциальный характер.

ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по МСФО за 2017 год упала на 16% до $2.123 млрд с $2.531 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 11% до $9.146 млрд с $8.259 млрд, валовая прибыль - на 10.4% до $4.546 млрд с $4.118 млрд. Прибыль до налогообложения составила $2.844 млрд против $3.276 млрд годом ранее. Консолидированный показатель EBITDA составил $3.995 млрд против $3.899 млрд годом ранее (+2.5%).







"AK&M" от 16.03.2018