Аналитики ЦБ сохраняют среднесрочные риски инфляции

Расширение экономической активности продолжается, что отразилось в резком ускорении роста экономики в январе. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на бюллетень "О чем говорят тренды".



Дополнительно получив поддержку со стороны положительных разовых факторов, экономика закрепилась на траектории медленного, но устойчивого роста. Продолжающееся восстановление внутреннего спроса на фоне увеличения реальных заработных плат, сохраняющиеся позитивные настроения среди производителей, динамика мировой экономики в совокупности говорят о наличии всех предпосылок для продолжения роста российской экономики в дальнейшем.



Инфляция в феврале стабилизировалась на уровне 2.2%, что объясняется в том числе временными факторами, и остаётся пониженной относительно целевого уровня Банка России, отмечают авторы бюллетеня.



Несмотря на произошедшее ослабление краткосрочных проинфляционных рисков, среднесрочные риски отклонения инфляции вверх от 4% по-прежнему превалируют над рисками отклонения вниз. На фоне исчерпания действия временных факторов, а также завершения Банком России процесса перехода к нейтральной денежно-кредитной политике инфляция приблизится к 4% в 2019 году.





"AK&M" от 16.03.2018