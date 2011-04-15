Кабмин вносит в Госдуму законопроект об усилении административной ответственности за самовольное подключение к энергосетям

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, усиливающего административную ответственность за самовольное подключение к энергосетям и несанкционированное использование энергоресурсов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части усиления административной ответственности за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и использование энергетических ресурсов)" внесён Минэнерго России.



Статьёй 7.19 КоАП установлена административная ответственность за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа.



Правоприменительная практика выявила недостаточность предусмотренных действующей редакцией статьи 7.19 КоАП мер воздействия. Например, в сфере электроэнергетики, по данным сетевых операторов, более 18% лиц, совершавших незаконное подключение и бездоговорное потребление электрической энергии, совершали в течение последующих трёх лет аналогичные деяния повторно, подчёркивает кабинет министров.



В целях повышения ответственности за несанкционированное потребление энергетических ресурсов законопроектом предлагается дополнить статью 7.19 КоАП частью второй, устанавливающей более жёсткие меры административной ответственности за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и самовольное использование энергоресурсов.





"AK&M" от 16.03.2018