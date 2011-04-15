Кабмин вносит в Госдуму законопроект, увеличивающий штрафы за нарушение ПДД на железнодорожных переездах

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, усиливающего административную ответственность за нарушение правил пересечения железнодорожных путей транспортными средствами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 12.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее соответственно - законопроект, КоАП) подготовлен Минтрансом России.



В настоящее время отмечается несоответствие меры ответственности той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути.



Законопроектом предлагается внести изменение в статью 12.10 КоАП, которое устанавливает санкцию за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды в виде административного штрафа в размере 5 тыс. руб. (в настоящее время - 1 тыс. руб.).





"AK&M" от 16.03.2018