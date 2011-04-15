Д.Медведев одобрил создание территорий опережающего развития в 19 моногородах

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев одобрил создание территорий опережающего развития в 19 моногородах. Об этом премьер-министр заявил на совещании по экономическим вопросам, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте кабинета министров.



Этот статус получают: города Онега (Архангельская область), Канаш (Чувашская Республика), Пикалёво (Ленинградская область), Гаврилов-Ям (Ярославская область), Заринск (Алтайский край), Сердобск (Пензенская область), Далматово (Курганская область), Саянск и Черемхово (Иркутская область), Ефремов (Тульская область), Новоалтайск (Алтайский край), Павловск (Воронежская область), Донецк и Зверево (Ростовская область), Губкин (Белгородская область) и Новокузнецк (Кемеровская область), посёлки Угловка (Новгородская область), Линёво (Новосибирская область) и Варгаши (Курганская область).





"AK&M" от 16.03.2018