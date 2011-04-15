Роснефть и Сахалинская область расширяют сотрудничество

ПАО "НК "Роснефть" и правительство Сахалинской области заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны взяли на себя обязательства по реализации совместных промышленных, финансовых и социальных программ, направленных на комплексное социально-экономическое развитие Сахалинской области.



Также достигнута договорённость о создании рабочей группы по вопросам развития на Сахалине розничной сети АЗС Роснефти и мощностей по переработке природного газа в Охинском районе. Кроме того, планируется проработать вопрос о создании специализированного технического колледжа на базе одного из существующих образовательных учреждений Сахалина. Учебное заведение займется подготовкой специалистов для Роснефти, а также реализацией программ повышения квалификации для действующих сотрудников компании.



Одним из крупнейших и значимых социальных проектов "Роснефти" на Сахалине стало строительство Кафедрального собора Рождества Христова в Южно-Сахалинске. Строительство святыни велось шесть лет, и сегодня это самый большой храм на территории Дальнего Востока: одновременно его могут посещать более тысячи прихожан, общая высота здания составляет 70 метров, а площадь храма составляет 5.5 тыс. кв. м.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период 2016 года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.







"AK&M" от 16.03.2018