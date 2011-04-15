ФСК "Лидер" купила 100%-ную долю компании "ЛСР.Строительство-М"

ФСК "Лидер" купила домостроительное предприятие "ЛСР. Строительство-М", включая завод железобетонных изделий, расположенный в Москве. Об этом говорится в сообщении ФСК.



Согласно условиям сделки, ФСК "Лидер" будет владеть 100%-ной долей в уставном капитале предприятия. Сумма сделки не разглашается.



Компания "ЛСР. Строительство-М" специализируется на проектировании, производстве сборных железобетонных конструкций, оказании подрядных строительных услуг, строительстве жилых и социальных объектов на территории Москвы и Московской области.



Мощности заводского производства обеспечивают строительство до 250 тыс. кв. м в год жилых домов по городскому заказу и для коммерческих проектов.



"Гибкие технологии в индустриальном домостроении позволяют реализовывать любые архитектурные задачи наравне с монолитным строительством, сохраняя при этом высокую скорость, - отмечает президент ФСК "Лидер" Владимир Воронин. – Приобретение современного действующего домостроительного предприятия даёт нам как гибкость в производстве, так и возможность реорганизации и реконструкции существующих активов ДСК-1 без изменения сроков поставок по текущим заказам".



Предприятие покупается в рамках реализации планов по модернизации производства ДСК-1, входящего в состав корпорации ФСК "Лидер". Старейший домостроительный комбинат Москвы вошел в состав корпорации "Лидер" в результате безденежной сделки в 2016 году. Согласно условиям сделки ФСК "Лидер" взяла на себя обязательства по реструктуризации задолженности комбината (на момент сделки задолженность перед главным кредитором Россельхозбанком составляла 12.8 руб.). С момента покупки ФСК "Лидер" было вложено в модернизацию ДСК-1 более 3 млрд руб., произведена оптимизация производства, и все обязательства перед кредиторами обслуживаются в срок.



ФСК "Лидер" является одной из крупнейших строительных компаний России, входит в десятку крупнейших девелоперов страны и пятёрку самых социально ответственных строительных компаний2.



ФСК "Лидер" работает не только в Москве и Московской области, но также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калужской области и Краснодарском крае.



ПАО "Группа ЛСР" (ИНН 7838360491), основанная в 1993 году, занимается производством стройматериалов, строительством и девелопментом в сфере недвижимости. В неё входят предприятия по производству керамического кирпича, газобетона, нерудных строительных материалов, товарного бетона, железобетонных изделий, а также по строительству крупнопанельного жилья. Основным владельцем компании является Андрей Молчанов.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Группа ЛСР" по РСБУ за I квартал 2017 года сократилась на 26% до 85.182 млн руб. со 115.083 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 3.1 раза до 714.585 млн руб. с 231.23 млн руб., валовая прибыль - в 5 раз до 581.831 млн руб. с 94.524 млн руб. Прибыль до налогообложения упала в 18 раз до 8.726 млн руб. со 158.545 млн руб.



Прибыль ПАО Группа ЛСР по МСФО за 2017 год выросла на 73% до 15.871 млрд руб. с 9.163 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 30% до 138.494 млрд руб. со 106.524 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 33% до 36.845 млрд руб. с 27.75 млрд руб., операционная прибыль - на 60% до 22.444 млрд руб. с 14.031 млрд руб., валовая прибыль - на 18% до 33.941 млрд руб. с 28.745 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 61% до 20.288 млрд руб. с 12.598 млрд руб. Прибыль на акцию составила 154.51 руб. против 90.72 руб.



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