За 2017 год количество злостных неплательщиков за коммунальные услуги, информация о которых была передана в НБКИ, увеличилось в 2.2 раза

По состоянию на 1 января 2018 года число злостных неплательщиков (не погасивших долг за услуги ЖКХ по решению суда), информация о которых была передана в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) предприятиями ЖКХ, достигло 24.2 тыс. человек. Таким образом, по сравнению с началом 2017 года количество граждан, информация о которых была передана в НБКИ, увеличилось в 2.2 раза. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



Задолженность этих граждан за жилищно-коммунальные услуги на 1 января 2018 года составила около 1.3 млрд руб. При этом средний размер их долга находится на уровне около 50 тыс. руб. В свою очередь, количество источников информации, на постоянной основе передающих в НБКИ данные о неплательщиках, с начала года увеличилось на 66.7% и достигло 100 предприятий ЖКХ из 40 регионов РФ.



В соответствии с законом "О кредитных историях", с 2015 года в кредитных историях должников за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) фиксируется информация о факте неисполнения в 10-дневный срок решений суда по внесению платы за коммунальные услуги. При этом передача данных в бюро кредитных историй осуществляется самими предприятиями, предоставляющими населению услуги ЖКХ.





"AK&M" от 16.03.2018