Металлоинвест подписал программу социального партнёрства с Курской областью

Компания "Металлоинвест" подписала программу мероприятий социального партнёрства на 2018 год к соглашению о социально-экономическом сотрудничестве с администрациями Курской области и города Железногорска. Об этом говорится в сообщении Металлоинвеста.



Документ подписали генеральный директор УК "Металлоинвест" Андрей Варичев, губернатор Курской области Александр Михайлов, глава Железногорска Дмитрий Котов.



"Компания "Металлоинвест" является одним из ключевых, стратегических партнёров региона, - сказал Александр Михайлов. – Будучи одним из крупнейших и надежных налогоплательщиков в консолидированный бюджет области, предприятие компании Михайловский ГОК является также фундаментом социально-экономической жизни региона. Соглашение между областью и компанией "Металлоинвест" - это мощный двигатель развития во благо людей".



Стороны подвели итоги реализации программы 2017 года и определили направления совместной работы в 2018 году. Объём инвестиций по программе 2018 года составит почти 1.6 млрд руб., вклад Металлоинвеста – около 870 млн руб.



В сфере образования планируется создание детского технопарка "Кванториум", продолжение строительства школы N 13, оснащение и ремонт школ и детских садов приобретение медицинского оборудования для классов коррекции, поддержка профильных колледжей – ЖПК, ЖГМК. Дальнейшее развитие получит программа "Наша смена".



Поддержка инициатив горожан будет осуществляться в рамках грантового конкурса Металлоинвеста "Сделаем вместе!", завоевавшего доверие в прошедшие годы.



В области здравоохранения значительные средства предусмотрены на оснащение сосудистого отделения горбольницы N2, приобретение медикаментов для отдельных групп населения, оснащение городских медицинских учреждений, приобретение для детей путевок в санатории и лагеря. Продолжится реализация корпоративных программ Металлоинвеста "Женское здоровье", "Здоровый ребенок" и "Помощь тяжело больным детям".



Среди спортивных объектов, которые получат средства Программы, - бассейны "Альбатрос" и "Нептун", МСФУ "Олимпиец". Будет продолжена поддержка детских спортивных школ, талантливых спортсменов, в том числе в рамках корпоративной программы Металлоинвеста "Наши чемпионы". Продолжится финансирование женского баскетбольного клуба "Динамо-Курск".



Важным направлением партнёрства является благоустройство парка им. Н.А.Никитина. В рамках развития городской среды и благоустройства города будет продолжен ремонт автомобильных дорог общего назначения, а также строительство спортивных и игровых площадок, устройство скверов в микрорайонах Железногорска.



Программой также предусмотрено строительство храма в честь Великомученицы Варвары в Железногорске, благоустройство духовно-исторического комплекса "Коренная пустынь".



Традиционно в программу включена поддержка областного благотворительного марафона "Мир детства".



Между участниками программы достигнута договорённость о финансировании дополнительных социальных проектов в Железногорске из средств областного бюджета, если сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курской области от Металлоинвеста превысит плановое значение.



АО "ХК "Металлоинвест" (ИНН 7705392230) - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на глобальном рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает крупнейшими в мире разрабатываемыми железорудными месторождениями и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства ЖРС.



100% акций Металлоинвеста контролируются USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%). Другими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%).



"AK&M" от 16.03.2018