Доля безналичных расчётов в 2018 году, по прогнозам ВТБ, достигнет 40%

В 2018 году доля расчётов картой достигнет 40%, оборот по картам увеличится до 20-21 трлн руб. Об этом говорится в сообщении ВТБ со ссылкой на вице-президента, руководителя Департамента эквайринга банка Алексея Киричека.



По итогам 2017 года доля оплаты товаров и услуг банковской картой в РФ увеличилась на 6 п. п. и достигла 38%. Сумма безналичных платежей выросла с 12 трлн руб. до 16 трлн руб.



По данным ВТБ, увеличение доли безналичных транзакций происходит за счёт развития банковских программ лояльности, сервисов, позволяющих проводить оплату с помощью смартфона, а также существенного роста карточной эмиссии и терминальной сети.



Так, по итогам 2017 года количество банковских карт в РФ достигло 259 млн. За 12 месяцев этот показатель увеличился на 9 млн.



В 2018 году, по прогнозам ВТБ, банки выпустят еще порядка 9 млн пластиковых карт. Таким образом, по итогам текущего года количество карт на рынке приблизится к отметке 268 млн.



В то же время, спрос клиентов на безналичную оплату будет опережать рост терминальной сети. По прогнозам А.Киричека, в 2018 году сеть POS-терминалов в РФ увеличится более чем на 360 тыс. и достигнет 2.4 млн устройств.



"Одновременно с увеличением оборотов по картам население начинает отвыкать от снятия наличных в банкоматах. Если в предыдущие годы оборот снятия наличных прирастал на 2-3 трлн руб. в год, то в 2017 году этот показатель впервые снизился по сравнению с предыдущим годом. Это очевидный перелом тренда", - отметил А.Киричек.



Доля безналичных расчётов превысит 50% уже по итогам 2019 года, прогнозирует представитель ВТБ. В свою очередь, количество POS-терминалов приблизится к отметке 3 млн, банковских карт - 277 млн. Безналичный оборот достигнет 26 трлн руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



"AK&M" от 16.03.2018