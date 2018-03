Дайджест газеты "Ведомости" от 19 марта 2018 года

Анонсы газеты "Ведомости" от 19 марта 2018 года.





КОГО ПОБЕДИЛ ВЛАДИМИР ПУТИН



Отсутствие реальной конкуренции превратило выборы президента России в референдум по поддержке Владимира Путина.



Отсутствие смысла приводит и к подмене цели: 18 марта 2018 г. лидер должен победить не конкурентов по списку в избирательном бюллетене, а самого себя в предыдущих политических редакциях. То, насколько убедительной будет победа - удастся ли Владимиру Путину в 2018 г. стать наконец первым в новейшей истории президентом фактического, а не явочного большинства россиян, - определит пределы легитимности следующего главы государства, но само по себе не решит проблему 2024 г.



Россия 2018 г. принципиально отличается от России 2012 г., когда Владимир Путин выиграл свои третьи президентские выборы.





САВВИДИ ПРОДАЕТ СИГАРЕТЫ



Japan Tobacco покупает "Донской табак" у ростовского бизнесмена Ивана Саввиди. Крупнейший отечественный производитель сигарет оценен в 100 млрд руб.



Один из мировых табачных лидеров - Japan Tobacco Inc. (JTI) сообщила о покупке "Донского табака". Сумма сделки оценивается примерно в 100 млрд руб. с учетом долга в 10 млрд руб., или около $1,76 млрд.



Доля "Донского табака" на рынке России - около 7%. Его основные бренды - "Донской табак", Kiss и Play, указано там же. Также JTI рассчитывает нарастить выручку на 4% в 2018 г. и сохранить текущую операционную прибыль.





РОССИЯНЕ ГОВОРЯТ КАК ГОВОРИЛИ



Мессенджеры мало повлияли на желание россиян говорить по телефону. Операторы позволяют менять гигабайты на минуты голосовой связи.



В 2017 г. голосовой трафик на сетях российских сотовых операторов, по данным Минкомсвязи, достиг 455,8 млрд минут - в 2016 г. было 452,1 млрд минут, всего на 1% меньше. Мобильный интернет-трафик вырос за год почти на 87% и достиг 6,5 Птб (6,5 млрд Гб).



Голосовой трафик стабилен, хотя мессенджеры для голосовых звонков используются все чаще, замечает представитель "Мегафона". У "Т2 РТК холдинга" (Tele2), по словам его представителя, голосовой трафик вырос за 2017 г. на 10%. МТС, "Мегафон" и Tele2 не раскрывают показатель MoU (minutes of use - количество потраченных абонентом минут). А из отчета Veon следует, что MoU его "дочки" - "Вымпелкома" в IV квартале 2017 г. снизился по сравнению с IV кварталом 2016 г. на 3,6% и составил 323 минуты.





RENAULT ВОЗЬМЕТ С BMW ПРИМЕР ДЛЯ НОВИНКИ



Renault в следующем году начнет сборку в России пятого автомобиля на платформе Logan. Это будет купе-кроссовер с силуэтом, напоминающим BMW.



В августе на Московском автосалоне Renault представит новинку - купе-кроссовер. Его производство начнется в 2019 г. на московском автозаводе компании. Купе-кроссовер станет новой глобальной моделью Renault - вслед за Россией ее начнут выпускать и в других странах, рассказали "Ведомостям" два человека, знакомых с менеджерами автоконцерна.



Как и все выпускаемые в России модели Renault, новинка будет собираться на платформе B0. Первым на ее базе был спроектирован Renault Logan. А теперь он используется для производства целого семейства автомобилей, выпускаемых под брендом как самой французской компании, так и ее партнера - Nissan и принадлежащего им "АвтоВАЗа".



Силуэт новинки будет напоминать купе-кроссоверы BMW.



"В КИТЦБЮЭЛЕ ВСЕГДА РАДЫ РОССИЯНАМ"



Мэр Китцбюэля Клаус Винклер рассказывает об экономике знаменитого курорта и о том, какую роль в его жизни играют россияне и Елена Батурина.



У 860-летнего австрийского города Китцбюэля - две даты рождения. Вторая - превращение средневекового центра добычи серебра и меди в горнолыжный курорт - известна точно: 15 марта 1893 г. Именно в этот день мэр Китцбюэля Франц Рейш, вдохновленный достижениями полярного исследователя Фритьофа Нансена, совершил первый в Австрии горнолыжный спуск - с горы Китцбюэлер-Хорн. Скептиков было много, но и последователи у Рейша нашлись очень быстро.



Уже в 1895 г. в Китцбюэле прошли первые горнолыжные соревнования, в 1898 г. началось коммерческое и военное обучение горнолыжников, а в 1902 г. был учрежден Kitzb?heler Ski Club, который с 1931 г. проводит гонку "Ханенкам". За эти годы "Ханенкам" превратился в недельный фестиваль большого горнолыжного спорта.





У БАНКОВ ПЕРЕВЕЛИСЬ КАРТЫ



Россияне переводят с карты на карту больше, чем тратят по ним в магазинах. За год они перевели 19 трлн руб., из них 13 трлн - по картам Сбербанка.



В прошлом году россияне расплатились картами в магазинах на 16 трлн руб., или на 30% больше, чем в 2016 г., говорится в опубликованной статистике Центробанка. Но гораздо быстрее росли "прочие операции" - на 77% до 19 трлн руб. Именно здесь учитываются переводы с карты на карту, на благотворительность и т. д., указано в примечании.



Человек, знающий методологию, отмечает, что абсолютное большинство операций по этой статье - переводы с карты на карту.



Переводы с карты на карту впервые превысили расчеты с их помощью во II квартале, с тех пор отрыв только рос.





РУССКИМ ДОЛГ НЕ НУЖЕН



Бизнес не воспользовался еврооблигациями для репатриации капитала в Россию - выпуск новых еврооблигаций заинтересовал в основном иностранцев.



Инвестировать в еврооблигации на сумму до $3 млрд президент Владимир Путин предложил крупному бизнесу на встрече в конце 2017 г. Учет инвесторов должен был вести Национальный расчетный депозитарий, что позволило бы держателям бондов сохранить анонимность. Предполагалось, что такой механизм позволит инвесторам, опасавшимся новых санкций США, без риска вернуть капитал в Россию. Но предложением бизнес не воспользовался. В пятницу Минфин разместил облигации на $4 млрд.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 19.03.2018