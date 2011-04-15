Дайджест газеты "Коммерсант" от 19 марта 2018 года



"ШОКОЛАДНИЦА" РАЗВЕСИТ ЛАПШУ

В РОССИЮ ВЫХОДИТ АМЕРИКАНСКАЯ PANDA EXPRESS



Владелец "Шоколадницы" Александр Колобов, сумев за восемь лет превратить Burger King в России в серьезного конкурента McDonald`s, решил параллельно развивать другую сеть общественного питания из США - лапшичные Panda Express. Китайская кухня пока мало представлена на российском рынке, поэтому у новой сети, по сути, не будет серьезных конкурентов.





"ВЕТЕРАНУ" ПРЕДЪЯВИЛИ СЧЕТ НА 300 МЛН РУБЛЕЙ

СТРУКТУРА "ГАЗПРОМА" ИЩЕТ СЛЕДЫ ПЕНСИОННЫХ ДЕНЕГ



Бывший владелец негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Благовест" Сергей Шахман, над которым в Савеловском суде Москвы начался процесс по обвинению в хищении из НПФ более 1,3 млрд руб., может стать фигурантом еще одного аналогичного уголовного дела. Как стало известно "Ъ", в правоохранительные органы поступило заявление от входящего в систему "Газпрома" АО "Газпром оргэнергогаз" о хищении в 2014-2015 годах около 300 млн руб. из другого НПФ - "Ветеран", председателем совета которого в то время являлся господин Шахман.





БЕГЛЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ПЕРЕСТАЛИ ОТЛИЧАТЬ ОТ ПЬЯНЫХ

РЕГИОНЫ ПРОСЯТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РАЗЪЯСНИТЬ СТ. 264 УК РФ



Конституционный суд проверит на соответствие основному закону ст. 264 УК РФ, устанавливающую наказание для нарушителей ПДД. Дать разъяснения КС попросил Ивановский облсуд в связи с делом в отношении местного жителя, устроившего спьяну (по мнению суда) аварию и скрывшегося с места происшествия. Региональные суды в похожих ситуациях расценивают такой поступок как умышленный отказ от медицинского освидетельствования, хотя УК РФ этого не предусматривает. Такая практика ставит водителей в неравное положение перед законом, нарушая один из основных конституционных принципов: все нарушители должны быть равны перед законом независимо от того, уехали они с места аварии или остались ждать полицию.





БОЛЕЛЬЩИКАМ ПРИОТКРЫВАЮТ ВОРОТА

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКУЮ ГРАНИЦУ ГОТОВЯТ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ



Как стало известно "Ъ", Москва и Минск разрабатывают "план Б" на случай, если соглашение между Белоруссией и Россией о взаимном признании виз не успеют подписать или ратифицировать к лету, когда в России пройдет чемпионат мира по футболу. Речь идет о возможности ввода временного режима функционирования этого договора между двумя странами. Такая мера позволит законопослушным болельщикам из третьих стран беспрепятственно въезжать в Россию из Белоруссии на автобусах или собственном транспорте.





КОМПАНИИ РАССЧИТАЮТ БЕЗ ЧЕКА

КОРПОРАТИВНЫЕ ЧЕКОВЫЕ КНИЖКИ ЗАМЕНЯТ НА КАРТЫ



Корпоративные клиенты банков могут лишиться возможности пользоваться чековыми книжками - их заменят корпоративные карты и зарплатные проекты. ЦБ уже обсудил нововведения с участниками рынка, а банкиры начали подготовку к ним клиентов, считая идею важной для уменьшения бумажного оборота. Но многие компании не готовы отказаться от чековых книжек: в ряде ситуаций они до сих пор незаменимы.





"СТС МЕДИА" ВЕРНУЛСЯ НА "КУХНЮ"

ХОЛДИНГ ОБСУЖДАЕТ ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ СЕЗОНОВ С АЛЕКСАНДРОМ КАРМАНОВЫМ





"СТС Медиа" договорился о возврате библиотеки сериалов Yellow, Black & White (YBW), включая флагманскую для СТС "Кухню", которая уже снова появилась в эфире канала. Пропадал контент из эфира из-за беспрецедентной для телерынка сделки, в ходе которой YBW ушла к холдингу "Газпром-медиа". О возврате библиотеки пришлось договариваться с ее новым собственником, владельцем Евразийского трубопроводного консорциума Александром Кармановым. Его же структуры, которые производят "Дом-2" для ТНТ, теперь готовы снимать и продолжение популярных ситкомов для СТС.





"САМСОН-ФАРМЕ" ВЫПИСАЛИ ИСКИ

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ОТБИВАЕТСЯ ОТ ДОЛГОВ



Высокая конкуренция на аптечном рынке и снижение покупательской активности негативно сказываются на старейшей московской сети дискаунтеров "Самсон-фарма" Самсона Согояна. Компания, некогда демонстрировавшая самую высокую выручку в Москве, закрывает аптеки и получает иски от поставщиков. Эксперты считают, что проблемы у сети начались из-за слишком стремительного открытия новых точек, загрузить которые товаром и покупателями не удалось.





"ДОМ.РФ" ВЫСЕЛЯЕТ НЕПРОФИЛЬНЫЕ АКТИВЫ

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ "РОССИЙСКОГО КАПИТАЛА" ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ



Банк "Российский капитал", недавно перешедший в собственность института развития "Дом.рф" (ранее АИЖК), избавляется от непрофильных активов. Как стало известно "Ъ", в течение трех-четырех месяцев банк, который будет специализироваться на кредитовании стройки и ипотеке, планирует продать портфель кредитов на 140 млрд руб., выданных юридическим лицам Эксперты считают, что в указанные сроки найти покупателей будет непросто.





РОССИЯНЕ ПОТРАТИЛИСЬ НА РЫНКЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

В ТОП ПО ЧИСЛУ ЗАГРУЗОК ВОШЛО КИТАЙСКОЕ SHAREIT ДЛЯ ОБМЕНА ФАЙЛАМИ



По итогам 2017 года Россия вошла в пятерку стран по наибольшему числу загрузок мобильных приложений: в целом российские пользователи потратили на них около $500 млн - сразу на 40% больше, чем годом ранее. В топ-20 популярных приложений в стране впервые вошло китайское ShareIt компании Lenovo, позволяющее обмениваться файлами по Wi-Fi. Большую часть топа занимают отечественные приложения, включая VK от "ВКонтакте", "Сбербанк Онлайн" и "Юлу" Mail.ru Group.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 19.03.2018