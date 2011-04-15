Сбербанк запустил услугу по электронной регистрации нежилых помещений

Сбербанк запустил услугу электронной регистрации сделок по купле-продаже нежилых помещений: машиномест, гаражей и кладовых помещений, приобретаемых у застройщиков. Теперь отправить заявку на регистрацию права собственности на недвижимость в Росреестр можно в офисах застройщиков-партнёров Сбербанка - всего за 15 минут, говорится в сообщении банка.



Сервис стал доступен более чем двум тысячам застройщикам-партнёрам Сбербанка, в том числе ГК "ПИК", ГК "МИЦ" и LEGENDA Intelligent Development. Процедура длится 2-3 дня, после чего участники сделки получают документы по электронной почте. Сервис предоставляется на всей территории России.



"Мы ожидаем, что сервис по электронной регистрации нежилой недвижимости будет востребован у наших клиентов: с одной стороны, сервис уже стал настоящим хитом для жилой недвижимости, с другой - мы видим достаточно высокий спрос на нежилые объекты. На сегодняшний день каждая вторая ипотечная сделка Сбербанка по покупке квартиры проходит с помощью нашего сервиса, при этом 15% от общего количества сделок с недвижимостью у застройщиков включают в себя приобретение нежилой недвижимости - рассказывает директор дивизиона ДомКлик Сбербанка Николай Васев.



С 2016 года аналогичный сервис банка действует при регистрации жилой недвижимости (как на первичном, так и на вторичном рынке): им уже воспользовались более 600 тысяч человек.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 2017 год выросла на 28% до 8.656 млрд руб. с 6.783 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 24% до 94.054 млрд руб. с 75.925 млрд руб., операционная прибыль - на 1% до 13.036 млрд руб. с 12.847 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 11% до 29.075 млрд руб. с 26.121 млрд руб.



"AK&M" от 19.03.2018