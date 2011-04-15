Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



За 2017 года выручка компании достигла 6.014 трлн руб., увеличившись год к году на 20.6% за счет интеграции новых активов, положительной ценовой динамики на нефтяном рынке, улучшения корзины реализации и расширения трейдинговой активности при значительно опережающем росте поставок нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок.



Показатель EBITDA увеличился на 9.8% в рублевом выражении и составил 1.403 трлн руб.



Объем капитальных затрат по итогам 2017 года достиг 922 млрд руб., увеличившись на 30% год к году. В основном, капитальные вложения увеличены в связи с расширением программы бурения на зрелых активах (Юганскнефтегаз и Самотлорнефтегаз), развитием новых крупных проектов (Ванкорский кластер, Роспан, Таас-Юрях и Русское месторождение), а также в связи с интеграцией приобретенных российских добычных активов и вхождением в международные проекты.



Свободный денежный поток в 2017 году составил 245 млрд руб. ($4.1 млрд).



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период 2016 года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.



"AK&M" от 19.03.2018