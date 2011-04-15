Роснефть в 2017 году выдала аванс в $2.1 млрд Иракскому Курдистану за поставки нефти

Роснефть выдала аванс в $2.1 млрд правительству Иракского Курдистана, говорится в отчёте компании.



"В течение 2017 года компания выдала аванс в общей сумме $2.1 млрд (122 млрд руб. по официальному курсу ЦБ РФ на даты перечисления аванса) правительству Курдистана в рамках контракта на поставку нефти", - сообщила Роснефть.



Компания также напомнила, что в апреле 2017 года выдала аванс в сумме $1 млрд (57 млрд руб. по официальному курсу ЦБ РФ на дату перечисления аванса) в рамках контракта с Petroleos de Venezuela, S.A. на поставку нефти.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





"AK&M" от 19.03.2018