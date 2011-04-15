Роснефть в 2017 году увеличила добычу углеводородов на 6.5% до 281.7 млн т (5.72 млн баррелей в сутки). Об этом говорится в сообщении компании.



Среднесуточная добыча жидких углеводородов в 2017 году компания добыла 225.5 млн т жидких углеводородов (4.58 млн баррелей в сутки), повысив среднесуточный объем производства на 7.6%.



Добыча газа составила 68.41 млрд куб. м, увеличившись на 2% год к году. Рост добычи обусловлен приобретением в IV квартале 2016 года активов Башнефти, запуском в 2017 году в Варьеганнефтегазе новых скважин и увеличением сдачи газа через Тюменскую компрессорную станцию после реконструкции, а также запуском новых и оптимизацией режимов работы действующих скважин в Сибнефтегазе.



За 2017 год эксплуатационное бурение выросло на 29.5% год к году - до 12 млн метров, число новых введенных скважин было увеличено на 28% - до 3.4 тыс. единиц. Доля горизонтальных скважин была повышена до 36%, количество новых горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП) увеличилось на 67%. Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки сохранилась на уровне порядка 60%.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





"AK&M" от 19.03.2018