Газпром приобретёт оборудование Siemens для Грозненской ТЭС

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент Siemens AG Джо Кэзер обсудили ход и перспективы сотрудничества. Особое внимание было уделено поставке оборудования для Грозненской ТЭС, говорится в сообщении Газпрома.



Согласно подписанному контракту, специалистами Siemens будут отгружены, установлены и введены в эксплуатацию две газовые турбины для электростанции общей мощностью до 360 МВт. Запуск объекта планируется в 2019 году.



Алексей Миллер и Джо Кэзер отметили важность сооружения Грозненской ТЭС для Чеченской Республики. В частности, новая станция позволит устранить дефицит электрической энергии, обеспечить надежное электроснабжение потребителей, а также расширить рынок сбыта газа.



Siemens AG — один из ведущих производителей электроники и электротехники. В России компания работает с 1853 года.



Сотрудничество компаний "Газпром" и "Сименс АГ" началось в 1993 году и развивается по таким направлениям, как автоматизация, телемеханика, электроэнергетика, оборудование для компрессорных станций, технологии разработки нефтяных и газовых месторождений, энергосбережение и экология.



Группа "Газпром" ведёт строительство Грозненской ТЭС в городе Грозном Чеченской Республики. Основное топливо станции — природный газ.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



