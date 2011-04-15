Газпром и Shell обсудили ход реализации совместных проектов

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и член исполнительного комитета Royal Dutch Shell Маартен Ветселаар обсудили ход и перспективы развития стратегического сотрудничества в газовой сфере. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Особое внимание было уделено партнерству компаний в области сжиженного природного газа (СПГ). В частности, речь шла о проекте строительства третьей технологической линии СПГ-завода проекта "Сахалин-2".



Участники встречи также рассмотрели статус проекта "Балтийский СПГ" и дальнейшие шаги по подготовке соглашения о совместном предприятии.



Важной темой встречи стал ход реализации проекта "Северный поток - 2".



Royal Dutch Shell plc - холдинговая компания британо-нидерландского нефтегазового концерна Shell, занимающегося добычей, переработкой и маркетингом углеводородов.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.





"AK&M" от 19.03.2018