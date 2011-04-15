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19/03/2018
10:30

Российская валюта продолжила свое снижение, даже несмотря на возросшую в цене нефть

Перевалив за отметку 57, российская валюта продолжила свое снижение, даже несмотря на возросшую в цене нефть. На утро понедельника курс ЦБ составляет 57.49 руб. за доллар. Виной всему негативные настроения на геополитической арене, что приводит к выходу инвесторов из российских ОФЗ, комментирует ситуацию на рынке заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.

Прошлая неделя завершилась подъемом нефти Brent, стоимость которой сейчас составляет $66.09 за баррель. Во многом рост случился из-за игнорирования докладов из США об увеличении числа буровых установок.

На этой неделе состоится несколько значимых событий для российской валюты: заседания ФРС США и ЦБ РФ. На заседании ФРС ставка, вероятно, будет повышена на 1.5-1.75%, но оно уже заложено в рынок, поэтому не принесет особых изменений. А на заседании ЦБ РФ ключевая ставка будет понижена до 7.25%. Снижение разницы между ставками позитивно для рубля, но в нынешних реалиях неизвестно как поведет себя российская валюта. Но, прогнозируемая стоимость на этой неделе будет в коридоре 57.10-57.7 руб. за доллар.


"AK&M" от 19.03.2018
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