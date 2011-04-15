Позиции "быков" в США немного пошатнулись

Сегодня акции торгуются с незначительными изменениями - в итогах президентских выборов нет сюрпризов, а то, что лидеры многих развитых стран опаздывают с поздравлением Владимира Путина с победой на президентских выборах это действительно неприятно. Что бы нашему рынку начать раллировать нужна позитивная динамика американского рынка, но есть большая вероятность, что перед очередным заседанием ФРС инвесторы займут выжидательную позицию. Об этом говорится в комментарии заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова.



Нескончаемый поток новостей, чаще всего плохих, от правительства Дональда Трампа служит отрицательным фактором для фондового рынка США, но американские биржевые индексы, тем не менее, еще смогут показать новые рекордные максимумы, считает главный стратег по фондовому рынку в RBC Capital Markets Лори Калвазина.



В случае, если напряженность между Китаем и США перерастет в торговую войну, то одним из немногих способов переждать ее могут стать акции компаний сектора коммунальных услуг. Если этого не произойдет, то стратег RBC сохраняет бычий прогноз по финансовому сектору.



Если забыть о политике, то всё вновь сводится к фундаментальным факторам, а предстоящий сезон корпоративной отчетности, скорее всего, придаст фондовому рынку потенциал для дальнейшего роста. Аналитики ожидают хороших результатов от американских компаний в первом квартале. Согласно опросам Fact Set, их целевой уровень по квартальной прибыли компаний из индекса S&P 500 составляет $36.05 - это рост на 17.5%.У стратегов RBC целевой уровень по индексу S&P 500 на 2018 год составляет 3000 - это рост примерно на 9% с текущих уровней и на 12% за целый год. Медианный целевой уровень среди аналитиков из крупных компаний составляет 3000.У UBS самый высокий целевой уровень - 3150, а у Morgan Stanley - самый низкий, 2750.



Министерство торговли США сообщило, что начнет принимать заявки на освобождение определенных видов продукции от введенных Дональдом Трампом новых ввозных пошлин на сталь и алюминий, но на принятие решения Минторгом может уйти до 90 дней. Минторг сообщил, что, по ожиданиям ведомства, к нему поступит около 4500 заявок от американских компаний с целью добиться освобождения от новых ввозных пошлин для тех видов продукции из стали и алюминия, которые американские предприятия не производят в достаточном количестве или достаточно хорошего качества. Но даже если Минторг примет положительные решения по этим заявкам, то компаниям на период вплоть до трех месяцев всё равно придется увеличить затраты из-за новых ввозных пошлин на импортируемую ими продукцию. Бюро по таможенным вопросам и охране границ США получило распоряжение начать собирать пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, начиная с 23 марта.



"AK&M" от 19.03.2018