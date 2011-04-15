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19/03/2018
11:18

Рынки начинают готовиться к решению ФРС по ставке

Рынки начинают готовиться к решению ФРС по ставке, говорится в комментарии старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Богдана Зварича.

Сегодня аналитики ожидают умеренно негативного открытия торгов на российском фондовом рынке. Поводом к продажам послужит динамика внешних площадок. Так, по итогам пятничных торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0.3% и 0.2%, что ниже уровней, соответствующих нашему предыдущему закрытию. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы снижаются, теряя в пределах 0.3%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 отступает на 0.9%, китайский Shanghai Composite подтягивается на 0.1%. Ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent консолидируется в районе $66, нейтральна для российских активов.

В результате в первые минуты торгов аналитики ожидают перехват "медведями" инициативы и некоторого снижения российских бумаг. В сложившихся обстоятельствах уже в первые минуты торгов индекс МосБиржи может отступить ниже 2290 пунктов. В дальнейшем возможно закрепления рынка под этой отметкой, чему будет способствовать преобладание продаж на основных европейских площадках в начале торгов.

В дальнейшем мы не исключаем перехода в боковое движение, как на внешних рынках, так и в российских акциях. В отсутствии важной макроэкономической статистики и в ожидании решения ФРС по ставке, которое будет оглашено 21 марта, инвесторы могут взять паузу в принятии инвестиционных решений, что приведет к консолидации в большинстве активов. Исключением может стать рынок энергоносителей, где игроки ожидают очередную порцию данных по запасам углеводородов в Штатах.

В ближайшие торговые сессии инвесторы будут закладывать в котировки ожидание роста запасов, что может привести коррекции в "черном золоте" и определить динамику российских активов.


"AK&M" от 19.03.2018
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