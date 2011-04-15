Активы банковского сектора в январе-феврале сократились на 1.8%

Активы банковского сектора в январе-феврале 2018 года сократились на 1.8%, свидетельствует обзор ЦБ.



Это в значительной мере обусловлено эффектом январской консолидации взаимных межбанковских операций в ходе слияния крупных банков, подчёркивается в обзоре.



Кредиты экономике выросли на 1.2%, в том числе кредиты нефинансовым организациям - на 1%, кредиты физическим лицам - на 1.7%.



Объём просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился за январь-февраль 2018 года на 7.8%, что было связано с ухудшением обслуживания задолженности несколькими крупными заёмщиками. По розничному портфелю рост просроченной задолженности был малозаметным (+0.1%).



Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям вырос с 6.4 до 6.9%, по розничным кредитам сократился с 7 до 6.9%.



Требования кредитных организаций к Банку России (по депозитам и корреспондентским счетам) уменьшились на 1.7%, их доля в активах банковского сектора не изменилась по сравнению с началом 2018 года (5%).



Объём межбанковских кредитов, предоставленных банкам-резидентам, уменьшился на 19.7%; портфель МБК, предоставленных нерезидентам, вырос на 1.7%.



Кредиты финансовым организациям-резидентам (кроме банков) увеличились на 4.2%. Портфель ценных бумаг за два месяца 2018 года сократился на 0.7% за счёт снижения участия в дочерних и зависимых обществах в ходе консолидации (-15.2%), при этом вложения в долговые ценные бумаги выросли за январь-февраль 2018 года на 1.8%.





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