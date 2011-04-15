МОЭК не удалось оспорить решение ФАС

ПАО "МОЭК" не удалось оспорить решение УФАС ни на Апелляционной коллегии ФАС России, ни в арбитражном суде. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



МОЭК является крупнейшим поставщиком тепловой энергии и горячей воды в границах Москвы. При этом МОЭК, получив в эксплуатацию в 2013 году центральные тепловые пункты, не урегулировала отношения с поставщиком воды - АО "Мосводоканал" - по осуществлению горячего водоснабжения, подчёркивает ФАС.



Процесс производства горячей воды включает покупку ресурсоснабжающей организацией холодной воды и ее подогрев на тепловых пунктах.



До 2016 года МОЭК не заключала договор на отпуск холодной воды с Мосводоканалом, но при этом взимала плату с управляющей компании (а та - с жильцов) и за холодную воду, и за ее подогрев. Управляющая компания также оплачивала счета Мосводоканала за тот же объем холодной воды для подогрева.



Таким образом, МОЭК получила необоснованный многомиллионный доход без затрат на покупку холодной воды, а также ущемила интересы управляющей компании, вынужденной платить за холодную воду для подогрева по счетам МОЭК и Мосводоканала, сообщает ФАС.



В ноябре 2017 года МОЭК была признана виновной в злоупотреблении доминирующим положением.



ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, ИНН 7720518494) осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы. Деятельность МОЭК распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электроэнергии. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (доля в уставном капитале - 90.048%). В 2015 году компании был присвоен статус единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в Москве.



Чистая прибыль ПАО "МОЭК" за 2017 год по МСФО выросла на 35.8% до 6.759 млрд руб. с 4.977 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 6.47% до 144.27 млрд руб. со 135.503 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 5.53% до 8.017 млрд руб. с 7.597 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 14.95% до 8.51 млрд руб. с 7.403 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 6.3% до 21.979 млрд руб. с 20.679 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль МОЭК за 2017 год по РСБУ увеличилась в 6.56 раза до 6.093 млрд руб. с 929.493 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.8% до 134.982 млрд руб. со 128.8 млрд руб., прибыль от продаж - на 41.94% до 5.873 млрд руб. с 4.138 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.4 раза до 6.566 млрд руб. с 2.736 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 13.25% до 19.878 млрд руб. с 17.553 млрд руб.



"AK&M" от 19.03.2018