ФАС направила Сургутнефтегазу предостережение о недопущении действий, которые могут привести к нарушению закона "О защите конкуренции"

ФАС России направила в адрес ОАО "Сургутнефтегаз" предостережение о недопущении действий, которые могут привести к нарушению пунктов 5 и 8 части 1 статьи 10 Федерального закона "О защите конкуренции". Об этом говорится в сообщении ФАС.



Одним из основных принципов развития конкуренции и формирования цивилизованных рыночных условий на рынках нефтепродуктов является преимущественное удовлетворение спроса на внутреннем рынке Российской Федерации.



Этот принцип закреплен в соглашении от 8 июля 2011 года между Ростехнадзором, Росстандартом, ФАС России и Сургутнефтегаз. Согласно соглашению Сургутнефтегаз в одностороннем порядке приняла на себя обязательства по реализации инвестиционных программ, направленных на модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей, а также по производству светлых нефтепродуктов в объёме, составляющем не менее 20% от объёма добытой нефти и их поставку на внутренний рынок Российской Федерации.



По итогам мониторинга исполнения соглашения ФАС России установила, что доля объёма производства и реализации Сургутнефтегаза светлых нефтепродуктов от объёма добытой нефти составила 16%. Следовательно, компания не исполняет принятые на себя обязательства по соглашению.



Сургутнефтегаз - одна из крупнейших компаний нефтяной отрасли России.Основные рынки сбыта компании - регионы Северо-Запада России. Согласно независимой оценке, проведённой по МСФО, извлекаемые запасы нефти и газа компании составляют около 2.5 млрд т нефтяного эквивалента. Акционеры компании не раскрываются.





"AK&M" от 19.03.2018