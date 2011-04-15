Shell анонсировала продажу активов в Новой Зеландии за $578 млн

Компания Royal Dutch Shell plc (Shell) заключила соглашение о реализации долей в своих предприятиях, расположенных в Новой Зеландии. Об этом говорится в пресс-релизе компании.



Покупателем активов выступит OMV, сумма сделки оценивается в $578 млн.



Решение о продаже было принято по итогам двухлетнего периода стратегического анализа Shell своих интересов в Новой Зеландии. Оно соответствует стратегии компании, целью которой является реализация активов на сумму $30 млрд до конца 2018 года и упрощение портфеля активов в сфере разведки и добычи. Ранее компания продала свою долю в газоконденсатном месторождении Kapuni, отмечается в сообщении.



Периметр сделки охватывает газовое месторождение Maui, нефтегазовое месторождение Pohokura, а также резервуарные парки. Кроме того, Shell договорилась о продаже OMV своей доли и операторских функций в проекте Great South Basin, включая обязательство о выполнении бурильных работ в объёме $50 млн.



Завершение сделки ожидается в четвёртом квартале этого года после выполнения определённых условий, включая получение стандартных для таких сделок одобрений контролирующих органов.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"