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19/03/2018
15:29

Energean объявила стоимость акций в рамках IPO

Energean Oil & Gas, независимая компания, специализирующаяся на проектах разведки и добычи нефти и газа в восточном Средиземноморье, объявила, что в рамках первичного публичного размещения (IPO) акций их стоимость для инвесторов составит 4.55 фунта стерлингов за акцию. Об этом говорится в сообщении Energean.

Всего компания намеревается разместить 72592016 новых акций.
Объём IPO составляет 47.5% от общего количества акций. В случае успешного размещения количество акций компании в обращении составит 152823238.

На основе цены предложения в рамках IPO капитализация Energean оценивается в 695 млн фунтов стерлингов ($968 млн).

Валовый доход компании от реализации предложения составит 330 млн фунтов стерлингов ($460 млн). Средства ожидается направить на разработку газовых месторождений Karish и Tanin, расположенных на израильском шельфе.

Акции получать премиальный листинг на основном рынке Лондонской фондовой биржи. Кроме того, в случае успешной реализации предложения и выполнении других условий ожидается включение компании в британский фондовый индекс FTSE UK, отмечается в сообщении.


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