Еврокомиссия приостановила изучение сделки Linde и Praxair

Еврокомиссия приняла решение о приостановке периода изучения сделки по объединению бизнеса компаний Linde и Praxair, Inc., которое необходимо для согласования данной сделки. Об этом говорится в сообщении Linde.



Приостановка действует с 24 февраля 2018 года до момента получения информации, которую запрашивает ЕК. Подобные решения не являются необычными в подобных сложных процессах.



Linde ожидает, что приостановка будет отменена в течение следующей недели и изучение сделки продолжится.



Стороны продолжают работу над завершением сделки по слиянию во второй половине 2018 года согласно первоначальному плану.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"