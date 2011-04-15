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19/03/2018
16:37

Еврокомиссия приостановила изучение сделки Linde и Praxair

Еврокомиссия приняла решение о приостановке периода изучения сделки по объединению бизнеса компаний Linde и Praxair, Inc., которое необходимо для согласования данной сделки. Об этом говорится в сообщении Linde.

Приостановка действует с 24 февраля 2018 года до момента получения информации, которую запрашивает ЕК. Подобные решения не являются необычными в подобных сложных процессах.

Linde ожидает, что приостановка будет отменена в течение следующей недели и изучение сделки продолжится.

Стороны продолжают работу над завершением сделки по слиянию во второй половине 2018 года согласно первоначальному плану.

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