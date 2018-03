Газпром принял обязательства по дальнейшему сокращению выбросов метана

ПАО "Газпром" подписало Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа. В ноябре 2017 года подпись под документом поставили такие компании, как BP, Eni, ExxonMobil, Repsol, Shell, Statoil, Total и Wintershall, говорится в сообщении Газпрома.



Таким образом, Газпром принимает обязательства по дальнейшему сокращению выбросов метана на своих производственных объектах, а также привлечению других участников газового рынка к следованию этому примеру во всех звеньях производственно-сбытовой цепочки — от добывающих предприятий до конечного потребителя.



Эти обязательства являются частью усилий, предпринимаемых мировой энергетической отраслью для того, чтобы природный газа продолжил играть важную роль в удовлетворении спроса на энергоресурсы в будущем и решении проблем изменения климата. Поскольку природный газ состоит главным образом из метана, который является парниковым газом, его роль в процессе перехода к низкоуглеродному будущему будет зависеть от того, насколько удастся сократить выбросы.



"Подписав документ, Газпром подтверждает свою экологическую ответственность перед международным сообществом. Наша компания предпринимает значительные усилия для повышения глобальной энергетической безопасности и предотвращения изменений климата за счет укрепления роли природного газа как важного фактора обеспечения спроса на энергоресурсы", — сказал заместитель председателя правления Газпрома Сергей Хомяков.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 19.03.2018