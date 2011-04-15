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19/03/2018
16:26

Минэкономразвития и ЦБ предложили ряд изменений в первоначальную версию законопроекта о краудфандинге

Минэкономразвития совместно с ЦБ предложили ряд изменений в первоначальную версию законопроекта о краудфандинге в целях развития рынка. В частности, предоставлена возможность привлекать инвестиции всем видам юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, а не только коммерческим организациям. Из документа исключены субъективные требования к деятельности краудплатформ, установлен порядок контроля Банком России, конкретизированы ограничения для лиц, не включенных в реестр операторов краудфандинговых платформ. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

Все изменения поддержали участники стратегической сессии, которая прошла в Минэкономразвития. На сессии обсудили основные барьеры для развития краудфандинга. Для снятия ограничений предполагается обеспечение возможности выполнения операторами краудфандинговых платформ функций налогового агента по НДФЛ, освобождение от НДС услуг краудфандиговых платформ по аналогии с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, возможность взаимодействия с бюро кредитных историй.

"Позиция Минэкономразвития заключается в том, что законопроект должен способствовать развитию рынка народных инвестиций. Мы предлагаем мягкое регулирование, построенное на принципах добровольной регистрации краудфандинговых платформ", - отметил по итогам стратегической сессии заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев.


"AK&M" от 19.03.2018
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